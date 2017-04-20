В Перми запретили строить многоэтажный дом с парковкой возле школы
Педагогический коллектив и родительское сообщество посчитали, что соседство многоэтажки может стать опасным, а шум от стройки мешает учебному процессу.
Педагогический коллектив и родительское сообщество посчитали, что соседство многоэтажки может стать опасным, а шум от стройки мешает учебному процессу.
Более того, администрация Перми намерена также обратить в суд. Сейчас готовятся документы с требованием о демонтаже самовольно возведенного объекта незавершенного строительства.