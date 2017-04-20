Правительство Башкирии намерено повысить уровень доходов населения

«И, конечно, предстоит добиться полного исполнения “майских” указов Президента России. Важной задачей будет также оставаться легализация трудовых отношений. Мы будем уделять особое внимание трудоустройству инвалидов и других маломобильных групп населения. Не менее 38 процентов от общей численности таких граждан, которые обратятся за поиском, должны быть трудоустроены», — подчеркнул председатель Правительства региона.

Накануне о повышении с 1 июля минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,8 тысячи рублей заявил Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев. В ближайшие несколько лет МРОТ планируется довести в стране до уровня прожиточного минимума работающего.

По словам Дмитрия Медведева, для уравнивания МРОТ и прожиточного минимума «есть все возможности».

20 апреля в Госсобрании — Курултае РБ Глава республики Рустэм Хамитов представил отчёт Правительства РБ об итогах работы в 2016 году.