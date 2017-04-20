На ЯМЭФ прибыли более 220 участников из 46 стран — Назаров

Об этом в выездной студии радио «Спутник в Крыму» на ЯМЭФ сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум», сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

«По сути, каждый пятый, участвующий в Ялтинском форуме, является иностранцем, что, на мой взгляд, очень высокий показатель. Всего будут участвовать (в ЯМЭФ — ред.) около 1,5 тыс человек, не считая тех людей, которые будут заниматься освещением (форума — ред.), потому что у нас более 200 средств массовой информации аккредитовались и около 300 журналистов», — отметил он.

Назаров подчеркнул, что, если бы не было «некоторых сложностей с точки зрения санкционной политики или политического давления в некоторых странах на тех людей, политиков и бизнесменов, которые хотели бы поехать на ЯМЭФ, то мы тогда ожидали бы участие практически семи десятков стран».

«Многие участники из присутствующих (на форуме — ред.) иностранцев приехали не первый раз: некоторые уже в третий, некоторые — второй… Для многих это является началом бизнеса или даже уже продолжением некого партнерства, которое состоялось на первом или втором форуме», — уточнил Назаров и добавил, что ожидаемый по итогам форума объем инвестиций «точно превысит 100 млрд руб».