Проект развития городского транспорта представят на экономическом форуме
На площадке Красноярского края презентуют концепцию развития сети
На площадке Красноярского края презентуют концепцию развития сети
Проекты Красноярской железной дороги, значимые для развития Красноярска и агломерации, будут представлены на площадках XIV Красноярского экономического форума «Российская экономика: повестка 2017−2025».
21 апреля на площадке Красноярского края в павильоне презентуют концепцию развития сети
На КЭФ концепцию ТПУ презентуют крупнейшим строительным компаниям Красноярска, которым предлагается стать участниками таких проектов на условиях
Еще одной значимой темой, которую планируется обсудить на форуме, станет обновление парка пригородных электропоездов Красноярской железной дороги. Сегодня на маршрутах КрасЖД работают 35 электропоездов. Однако в период с 2017 по 2020 годы, в связи с истечением срока эксплуатации, подлежат выбытию 10 электропоездов, или 25% используемого парка. Возможные варианты обновления подвижного состава участники КЭФ обсудят на круглом столе «Мегапроекты в транспорте».