Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Пострадавшие клиентки Сябитовой написали в прокуратуру - СМИ
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«При Трампе такое произошло впервые»: СМИ о рейде самолетов РФ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
11:58 (мск), источник: Newslab.ru

Проект развития городского транспорта представят на экономическом форуме

На площадке Красноярского края презентуют концепцию развития сети транспортно-пересадочных узлов Красноярской агломерации.

Источник: РИА "Новости"

Проекты Красноярской железной дороги, значимые для развития Красноярска и агломерации, будут представлены на площадках XIV Красноярского экономического форума «Российская экономика: повестка 2017−2025».

21 апреля на площадке Красноярского края в павильоне презентуют концепцию развития сети транспортно-пересадочных узлов Красноярской агломерации. Сейчас ежегодный междугородний пассажиропоток Красноярска составляет около 2 млн чел. При этом междугородные автобусы следуют через весь город, дублируя общественный муниципальный транспорт. Для снижения нагрузки на основные автомагистрали и улучшения экологической ситуации, железнодорожники предлагают скорейшее внедрение комплексной системы пассажирских перевозок, включающей новый логистический сервис — сеть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). ТПУ позволят эффективно управлять пассажиропотоком в пределах Красноярской агломерации, перераспределяя его на разные виды транспорта, в том числе — на городские электропоезда.

На КЭФ концепцию ТПУ презентуют крупнейшим строительным компаниям Красноярска, которым предлагается стать участниками таких проектов на условиях государственно-частного партнерства.

Еще одной значимой темой, которую планируется обсудить на форуме, станет обновление парка пригородных электропоездов Красноярской железной дороги. Сегодня на маршрутах КрасЖД работают 35 электропоездов. Однако в период с 2017 по 2020 годы, в связи с истечением срока эксплуатации, подлежат выбытию 10 электропоездов, или 25% используемого парка. Возможные варианты обновления подвижного состава участники КЭФ обсудят на круглом столе «Мегапроекты в транспорте».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Открылся Красноярский экономический форум-2017
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь