Омелян надеется на авиаперевозки в Украине «по цене маршрутки»

Уже в этом году пассажирские авиаперевозки должны стать дешевыми, как проезд в маршрутке, но качественными. Такое мнение в ходе сегодняшнего Украинского инфраструктурного форума высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

«Мы начинаем с нового качества людей, которые должны привести к новому качеству реформ в Украине, но этого не достаточно. Мы понимаем, что система тяжелая, система сложная, все привыкли работать, как они работают всегда. Именно поэтому мы используем другой рычаг, привлекая крупные иностранные компании, такие как Ryanair. Только было объявлено, что Ryanair заходит в Украину, политика основных игроков на украинском рынке поменялась коренным образом. Они полностью пересматривают сейчас свою стратегию и пересматривают свою стратегию государственные аэропорты Украины, что тоже очень важно. Мы должны дать гражданам не элитный вид передвижения, а дешевый, удобный, по цене маршрутки, или электрички с качеством и безопасностью гораздо выше. И это возможно сделать, и мы это сделаем в этом году», — сказал министр.