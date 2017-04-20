В Калининском районе перекрыли движение

Ограничение движения для транспорта ввели в Калининском районе Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Проезд на участке улицы Актюбинской от Батайского переулка до Ижевской заблокировали сегодня, 20 апреля. Такое решение приняли из-за строительства там канализационного коллектора.

Работы продлятся неделю. Восстановить трафик в обычном режиме планируют к следующему четвергу, 27 апреля.