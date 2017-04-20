В Калининском районе перекрыли движение
Ограничение на одном из участков будет действовать неделю.
Ограничение на одном из участков будет действовать неделю.
Ограничение движения для транспорта ввели в Калининском районе Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Проезд на участке улицы Актюбинской от Батайского переулка до Ижевской заблокировали сегодня, 20 апреля. Такое решение приняли
Работы продлятся неделю. Восстановить трафик в обычном режиме планируют к следующему четвергу, 27 апреля.