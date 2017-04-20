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13:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Калининском районе перекрыли движение

Ограничение на одном из участков будет действовать неделю.

Ограничение движения для транспорта ввели в Калининском районе Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Проезд на участке улицы Актюбинской от Батайского переулка до Ижевской заблокировали сегодня, 20 апреля. Такое решение приняли из-за строительства там канализационного коллектора.

Работы продлятся неделю. Восстановить трафик в обычном режиме планируют к следующему четвергу, 27 апреля.

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