Итальянский делегат: надо снять санкции с Крыма, чтобы он стал «свободным»

«В составе нашей делегации представлена практически вся Италия. Здесь депутаты итальянского парламента, представители регионов, президент регионального совета области Венето, региональные депутаты, а также большое количество итальянских бизнесменов. Это люди, которые имеют твердое намерение найти тут партнеров в самых разных секторах экономики. Наше присутствие здесь и определенный политический шаг на уровне Европы, и это свидетельство того, что мы не разделяем некоторые политические тенденции, которые существуют сегодня. Мы хотим, чтобы Россия стала равноправным партнером европейского экономического сотрудничества и не была оттуда исключена», — заявил Вальдегамбери.

По словам депутата, Венето уже выступила с предложением снять санкции с Крыма.

«Мы, со своей стороны, в частности регион Венето, выступили с инициативой снять санкции, которые сейчас существуют в отношении Крыма, чтобы он стал свободным. Эти санкции не приносят ничего хорошего ни вам, ни нам. Наше присутствие здесь — еще одно подтверждение того, что мы против санкций», — подчеркнул итальянский политик.

Президент регионального совета Венето Роберто Чамбетти, также приехавший в составе обширной итальянской делегации на III Ялтинский международный экономический форум, заявил, что их задача на ЯМЭФ 2017 — наладить деловые отношения.

«Мы в прошлом октябре были здесь и мы видим нашу миссию в том, чтобы объяснить Европе, что санкции должны быть сняты. Что касается Венето, мы испытываем из-за санкций большие проблемы. Цель нашего визита в октябре — понять ситуацию в Крыму, понять как крымчане справились с этой ситуацией, в плане утверждения своего статуса. Наша задача на этом форуме — наладить деловые отношения между итальянскими и российскими предпринимателями», — подчеркнул Чамбетти.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.

При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ станут руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволит транслировать интервью непосредственно с площадки.