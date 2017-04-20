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13:28 (мск), источник: Volga News

Леонид Михельсон вновь стал самым богатым бизнесменом России по версии Forbes

Уроженец Новокуйбышевска, совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон стал самым богатым бизнесменом в России по версии журнала Forbes.

В четверг, 20 апреля, издание Forbes обнародовало ежегодный, 14-й по счету, рейтинг богатейших предпринимателей России. Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон, совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк». Его состояние Forbes оценил в $18,4 млрд.

Соответственно, Михельсон возглавляет и рейтинг 25 богатейших бизнесменов России.

В список Forbes также вошел партнер Леонида Михельсона по «Новатэку», уроженец Самары Леонид Симановский. С состоянием в $1,2 млрд он занимает 78 строчку рейтинга, прибавив за год 11 позиций.

На 163-м месте в рейтинге оказался владелец ОАО «ТольяттиАзот» Сергей Махлай. Его состояние аналитики из Forbes оценили в $600 млн. В прошлом году он занимал 151 строчку рейтинга.

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