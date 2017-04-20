Жители Иркутской области задолжали 1,1 млрд рублей за ЖКУ

Жители Иркутской области в 2016 году не оплатили чуть более 9% (1 млрд 143 млн рублей) от начисленных коммунальных платежей. Об этом 20 апреля 2017 года на круглом столе сообщила начальник отдела анализа, нормативов и субсидирования ресурсоснабжающих организаций министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Татьяна Трудовишникова. Но в данной статистике не указана задолженность, сложившаяся в Иркутске, город данных не предоставил.

«Такой уровень задолженности у нас из года в год. Резких скачков нет. В 2015 году недоплата составила 1 млрд 397 млн рублей», — сказала Татьяна Трудовишникова.