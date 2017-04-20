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12:43 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму построят авиасборочное предприятие

Проект создания в Крыму авиасборочного предприятия малой авиации презентован в рамках III Ялтинского международного экономического форума.

Источник: Reuters

Как сообщил «РГ» председатель совета директоров промышленно-инвестиционного комплекса «Вектор» Арман Акопян, в Севастополе уже производятся четыре модели беспилотных летательных аппаратов.

Теперь в планах предприятия перейти к производству пилотируемых самолетов.

На первом этапе это будут двухместные учебно-тренировочные машины. Их производство планируется начать уже через два года. Сборочный цех построят в Евпатории.

— Следующим нашим шагом будем производство 12-местных самолетов бизнес-класса, — рассказал Арман Акопян. — Это перспектива 2020 года.

Кроме того, совместно с Корпорацией развития Крыма планируется начать проект патрулирования полуострова беспилотными летательными аппаратами.

— У беспилотников в Крыму очень широкая сфера применения — от охраны объектов до наблюдения за лесами, предупреждение лесных пожаров, — сказал Арман Акопян.

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