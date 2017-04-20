В Крыму построят авиасборочное предприятие
Проект создания в Крыму авиасборочного предприятия малой авиации презентован в рамках III Ялтинского международного экономического форума.
Проект создания в Крыму авиасборочного предприятия малой авиации презентован в рамках III Ялтинского международного экономического форума.
Как сообщил «РГ» председатель совета директоров
На первом этапе это будут двухместные
— Следующим нашим шагом будем производство 12-местных самолетов
Кроме того, совместно с Корпорацией развития Крыма планируется начать проект патрулирования полуострова беспилотными летательными аппаратами.
— У беспилотников в Крыму очень широкая сфера применения — от охраны объектов до наблюдения за лесами, предупреждение лесных пожаров, — сказал Арман Акопян.