На ремонт Юбилейного моста выделили 338 млн рублей

Об этом сообщила сегодня, 20 апреля, на заседании в Горсовете директор департамента финансов и контроля администрации Омска Инна Парыгина.

По ее словам, капитальный ремонт Юбилейного моста обойдется в 338 млн рублей, которые будут выделены из областной казны, пишет НГС. В апреле-начале мая 2017 года будут направлены 100 млн рублей, в 2018 году — еще 238 млн.

Что касается сроков, то ранее сообщалось, что реконструкция начнется не раньше 2018 года — в зависимости от выделения финансирования. Затем в Минстрое анонсировали, что работы запланированы на 2019−2020 годы. Однако, как уточняет «Омск здесь» со слов Парыгиной, реконструкция стоит в приоритете на текущий строительный сезон.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, по предварительным оценкам строителей, в случае начала работ проезд по мосту придется закрыть почти на 2 года. Вместе уже известно, что там же будет ограничено движение по улице Ленина в связи с реконструкцией участка от Юбилейного моста до Ленинградской площади, которую начнут весной, а закончить планируют осенью.

Напомним, в апреле 2016 года омичи серьезно обеспокоились, заметив трещины и проседание на мосту. Тогда специалисты заявили, что действительно ремонт нужен, но опасности для горожан нет. Однако бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов в соцсети написал, что мост уже давно находится в аварийном состоянии, а опасен он из-за старых арматур.

Вслед за этим власти, выделив 4,35 млн рублей на подготовку документации по капитальному ремонту, провели испытания технического состояния объекта. Оказалось, мост разрушают воды Омки. Было решено ремонт провести, но точные сроки не назывались. Прежде сообщалось, что региональное правительство направит на реконструкцию 150 млн рублей, а также 800 тысяч рублей планировали получить в департаменте финансов администрации Омска по федеральному траншу.