Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Путин уличил Кадырова во лжи
Годовой доход, указанный женой Медведева в декларации
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают бетонные блокпосты
РФ не запретила "опасный порошок": поставки из США
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
10Полюс холода
12:54 (мск), источник: Om1.ru

На ремонт Юбилейного моста выделили 338 млн рублей

В Омске скорректировали бюджет, за счет чего к началу работ смогут приступить уже в этом году.

Об этом сообщила сегодня, 20 апреля, на заседании в Горсовете директор департамента финансов и контроля администрации Омска Инна Парыгина.

По ее словам, капитальный ремонт Юбилейного моста обойдется в 338 млн рублей, которые будут выделены из областной казны, пишет НГС. В апреле-начале мая 2017 года будут направлены 100 млн рублей, в 2018 году — еще 238 млн.

Что касается сроков, то ранее сообщалось, что реконструкция начнется не раньше 2018 года — в зависимости от выделения финансирования. Затем в Минстрое анонсировали, что работы запланированы на 2019−2020 годы. Однако, как уточняет «Омск здесь» со слов Парыгиной, реконструкция стоит в приоритете на текущий строительный сезон.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, по предварительным оценкам строителей, в случае начала работ проезд по мосту придется закрыть почти на 2 года. Вместе уже известно, что там же будет ограничено движение по улице Ленина в связи с реконструкцией участка от Юбилейного моста до Ленинградской площади, которую начнут весной, а закончить планируют осенью.

Напомним, в апреле 2016 года омичи серьезно обеспокоились, заметив трещины и проседание на мосту. Тогда специалисты заявили, что действительно ремонт нужен, но опасности для горожан нет. Однако бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов в соцсети написал, что мост уже давно находится в аварийном состоянии, а опасен он из-за старых арматур.

Вслед за этим власти, выделив 4,35 млн рублей на подготовку документации по капитальному ремонту, провели испытания технического состояния объекта. Оказалось, мост разрушают воды Омки. Было решено ремонт провести, но точные сроки не назывались. Прежде сообщалось, что региональное правительство направит на реконструкцию 150 млн рублей, а также 800 тысяч рублей планировали получить в департаменте финансов администрации Омска по федеральному траншу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тетянников заявил, что новые выборы мэра Омска могут пройти уже в июне
ФСБ: заказчик теракта в Петербурге «практически установлен»
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь