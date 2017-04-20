23 апреля в Перми перекроют движение по улице Мира

В краевой столице 23 апреля состоится традиционная легкоатлетическая эстафета в честь летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. В связи с этим с 10:30 до 12:30 будет прекращено движение транспорта по улице Мира на участке от улицы Стахановской до улицы Космонавта Леонова и на участке улицы Братьев Игнатовых от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Движение общественного транспорта будет временно прекращено на время забега участников эстафеты.



Отметим, 22 апреля в Дзержинском районе пройдет легкоатлетический марафон. Поэтому с 12:00 до 15:00 на участке от дома № 43 до улицы Желябова будет приостановлено движение транспорта.