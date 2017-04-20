23 апреля в Перми перекроют движение по улице Мира
В воскресенье в Индустриальном районе пройдет легкоатлетическая эстафета. По этой причине в первой половине дня будет закрыто движение для транспорта на участке, где бегут спортсмены.
В воскресенье в Индустриальном районе пройдет легкоатлетическая эстафета. По этой причине в первой половине дня будет закрыто движение для транспорта на участке, где бегут спортсмены.
В краевой столице 23 апреля состоится традиционная легкоатлетическая эстафета в честь
Отметим, 22 апреля в Дзержинском районе пройдет легкоатлетический марафон. Поэтому с 12:00 до 15:00 на участке от дома № 43 до улицы Желябова будет приостановлено движение транспорта.