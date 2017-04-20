Муниципальные маршруты укрепят тридцатью новыми автобусами

В настоящее время на муниципальных маршрутах работает 250 больших автобусов и примерно столько же автобусов средней вместимости. Выход на линии новых «ПАЗиков» позволит повысить качество обслуживания пассажиров, сделать проезд более удобным и безопасным.

— Автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и валидаторами для приема транспортных карт, — прокомментировал представитель городского комитета транспорта, промышленности и связи Алексей Кузьмин. — Салон оборудован климатической системой, которая обеспечит пассажирам комфорт, как в холодное, так и в жаркое время.

Контроль за соблюдением графика движения будет осуществлять городской центр управления пассажирскими перевозками. В режиме онлайн там определяют местонахождение городского транспорта.

— Жизнь волгоградских пассажиров, несомненно, изменится в лучшую сторону, — уверен исполнительный директор Волгоградского автобусного парка Гурам Макалатия. — Для нужд Волгограда мы пригнали 30 автобусов средней вместимости. Это газовые автобусы, оснащенные системой ГЛОНАСС. Они позволят сократить интервал движения на наиболее популярных у волгоградцев направлениях.

Эти автобусы будут работать без кондуктора. Продавать билеты пассажирам будет водитель.

— Человек заходит, прикладывает транспортную карту или передает деньги, а дальше занимает место в салоне. Ничего сложного. За две минуты можно весь салон обилетить, — объясняет порядок действий водитель нового автобуса Петр Курапов.

У него большой опыт работы на «ПАЗиках». Сейчас новый транспорт проходит обкатку. «Хороший автобус, вместительный, всего в нем 39 мест, из которых 21 — сидячее, — говорит Петр Курапов. — Работает на газе, значит — экологичный».