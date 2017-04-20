Екатеринбургский завод снесут ради новостройки

С карты Екатеринбурга может исчезнуть промплощадка завода имени Воровского (ЗИВ). Вместо неё в квадрате улиц Фурманова-Цвиллинга-Щорса и Машинной вырастет новый жилой район. Каким он будет — решит международный конкурс с участием проектантов из России, Франции и Нидерландов.

Сам завод в любом случае продолжит существование как юридическое лицо, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия. Останется ли он конкретно на этой площадке — будет понятно, когда окончательно решится вопрос о застройке. Под нее может уйти вся нынешняя заводская площадка. «Если решат, что застройки не будет, завод останется», — лаконично ответили агентству представители ЗИВ.

ЗИВ выступает партнёром компании PRINZIP — заказчика конкурса на лучший проект реновации заводской территории. Как сообщил «Уралинформбюро» директор PRINZIP Геннадий Черных, у компании есть аналогичный опыт — например, строительство торгового центра на площадке Исетского пивзавода и жилого комплекса «Малевич» на месте бывшей автоколонны № 1212.

В беседе с корреспондентом агентства глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин сообщил, что концепция застройки территории завода имени Воровского пока не выносилась на публичные слушания. «Мы обязательно рассмотрим этот вопрос, как только будет конкретный проект», — подчеркнул он.

Судя по всему, для мэрии Екатеринбурга застройка этого квартала — реальный шанс решить транспортную проблему в районе, прилегающем к ЦПКиО имени Маяковского. В том числе запустить удобный пешеходный трафик от улицы Белинского по мосту через Исеть к главному входу в парк и связать территорию ЗИВ с кварталами, расположенными на Белинского и Щорса.

Конкурс на лучший проект реновации промплощадки завода имени Воровского стартовал в Екатеринбурге 20 марта. Во второй тур из 40 участников прошли 8 проектных организаций, в том числе три из Екатеринбурга. В списке конкурсантов есть французские фирмы Studio Fuksas и Valode & Pistre и голландская De Architekten Cie. Имя победителя будет озвучено в рамках международной выставки «ИННОПРОМ».