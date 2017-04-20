На капремонт домов в Челябинской области потратят 4 миллиарда
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, РИА ФедералПресс. По сравнению с 2016, в нынешнем году на капитальные ремонты потратят в 2,7 раза больше средств.
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, РИА ФедералПресс. По сравнению с 2016, в нынешнем году на капитальные ремонты потратят в 2,7 раза больше средств.
Как сообщили «ФедералПресс» в
По словам гендиректора регионального оператора капремонта Вадима Борисова, только на замену лифтового оборудования уйдет около 2 млн рублей. Такие значительные объемы работ выполнят на средства жителей области, уплаченные в фонд капитального ремонта.
Региональный оператор продолжает призывать собственников самостоятельно управлять денежными средствами, накопленными на доме — открывать специальный счет. За первый квартал 2017 года 250 многоквартирных домов открыло специальные счета для каждого здания. Им перечислено 71,7 млн рублей.
По сведениям
«ФедералПресс» напоминает, что недавно эксперты назвали регионы, где тарифы на капитальный ремонт самые сбалансированные. Челябинской области в лидерах нет.