На капремонт домов в Челябинской области потратят 4 миллиарда

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства области, в 2017 году планируется отремонтировать дома на 4 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем в прошлом году.

По словам гендиректора регионального оператора капремонта Вадима Борисова, только на замену лифтового оборудования уйдет около 2 млн рублей. Такие значительные объемы работ выполнят на средства жителей области, уплаченные в фонд капитального ремонта.

Региональный оператор продолжает призывать собственников самостоятельно управлять денежными средствами, накопленными на доме — открывать специальный счет. За первый квартал 2017 года 250 многоквартирных домов открыло специальные счета для каждого здания. Им перечислено 71,7 млн рублей.

По сведениям пресс-службы, на первое апреля 2017 года 1742 дома, или 8,8% от общего числа многоквартирных жилых домов региона формируют фонд капремонта на индивидуальном счете.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно эксперты назвали регионы, где тарифы на капитальный ремонт самые сбалансированные. Челябинской области в лидерах нет.