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13:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Минкурортов РК: Крыму не догнать Турцию в ценах на отдых

Власти и отельеры считают, что полуострову нужно предлагать отдыхающим совершенно другой вид услуг, отличающийся от зарубежного конкурента.

Источник: Комсомольская правда

Крыму нужно перестать копировать Турцию, гонясь за развитием дешевого отдыха по системе «все включено». Полуостров может предложить туристам совершенно другие виды развлечений и оздоровления.

— Не нужно гнаться за Турцией. У нас свой продукт, у них свой, — отметила замминистра курортов и туризма РК Анна Нерозина на III Ялтинском экономическом форуме. — У нас есть примеры санаториев, малых отелей и пятизвездочных отелей, места в которых на лето уже проданы.

Что касается цен на отдых, то Турция как минимум на 30% дешевле Крыма.

— По данным ведущих туроператоров, семь дней отдыха в трехзвездочном отеле на двух гостей с перелетом в Турции стоит 38 тысяч рублей, 4−5 звезды — около 48 тысяч рублей. Это несопоставимо с крымской ценой, — сообщила замминистра. — По сравнению с прошлым годом, цены в крымских отелях подорожали в среднем на 15%.

Кстати, из-за дорогих авиабилетов, российские курорты тоже стали конкурентами полуострову. Например, из Москвы в Сочи улететь на 3−5 тысяч дешевле, чем в Крым.

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