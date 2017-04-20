Минкурортов РК: Крыму не догнать Турцию в ценах на отдых
Власти и отельеры считают, что полуострову нужно предлагать отдыхающим совершенно другой вид услуг, отличающийся от зарубежного конкурента.
Власти и отельеры считают, что полуострову нужно предлагать отдыхающим совершенно другой вид услуг, отличающийся от зарубежного конкурента.
Крыму нужно перестать копировать Турцию, гонясь за развитием дешевого отдыха по системе «все включено». Полуостров может предложить туристам совершенно другие виды развлечений и оздоровления.
— Не нужно гнаться за Турцией. У нас свой продукт, у них свой, — отметила замминистра курортов и туризма РК Анна Нерозина на III Ялтинском экономическом форуме. — У нас есть примеры санаториев, малых отелей и пятизвездочных отелей, места в которых на лето уже проданы.
Что касается цен на отдых, то Турция как минимум на 30% дешевле Крыма.
— По данным ведущих туроператоров, семь дней отдыха в трехзвездочном отеле на двух гостей с перелетом в Турции стоит 38 тысяч рублей, 4−5 звезды — около 48 тысяч рублей. Это несопоставимо с крымской ценой, — сообщила замминистра. — По сравнению с прошлым годом, цены в крымских отелях подорожали в среднем на 15%.
Кстати,