Челябинская область станет главным партнером ЭКСПО в Харбине
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Челябинская область и южнокитайская провинция Гуандун выбраны главными партнерами IV
По словам директора департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития РФ Евгения Попова, особенностью нынешнего ЭКСПО станет выбор главных
Он также подчеркнул, что роль ЭКСПО в этом году будет большой и значимой. «В мае президент России Владимир Путин посетит Пекин, а в июле состоится визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. С этой точки зрения мы позиционируем ЭКСПО как саммит бизнеса», — цитирует чиновника ТАСС.
В программе форума заявлено 22 мероприятия, которые объединят три темы: сотрудничество в области малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство, а также технологическое и инновационное сотрудничество.