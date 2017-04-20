Челябинская область станет главным партнером ЭКСПО в Харбине

Челябинская область и южнокитайская провинция Гуандун выбраны главными партнерами IV российско-китайского ЭКСПО — масштабный форум пройдет в Харбине (Северо-Восточный Китай) с 15 по 19 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам директора департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития РФ Евгения Попова, особенностью нынешнего ЭКСПО станет выбор главных регионов-партнеров. С российской стороны это Челябинская область, с китайской — провинция Гуандун (Южный Китай). «Таким образом, ЭКСПО перестает быть универсальной выставкой и становится специализированным мероприятием», — сказал он.

Он также подчеркнул, что роль ЭКСПО в этом году будет большой и значимой. «В мае президент России Владимир Путин посетит Пекин, а в июле состоится визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. С этой точки зрения мы позиционируем ЭКСПО как саммит бизнеса», — цитирует чиновника ТАСС.

В программе форума заявлено 22 мероприятия, которые объединят три темы: сотрудничество в области малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство, а также технологическое и инновационное сотрудничество.