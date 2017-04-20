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14:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинские краны поучаствуют в строительстве Керченского моста

На юг отправятся совсем новые модели.

Челябинские краны помогут в строительстве Керченского моста — он свяжет Крым с материковой частью России и полностью изменит экономику полуострова, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Спецтехнику выпустил Челябинский механический завод. На юг отправятся совсем новые модели. Их отличительная особенность — повышенные характеристики по высоте и весу. Они, например, смогут выдержать 32 тонны груза. Производитель обещает исключительную надежность своих образцов. Поставка кранов намечена на июнь. В целом же, сообщают информагентства, работа над возведением переправы идет с опережением графика. Все-таки это дело особой государственной важности.

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