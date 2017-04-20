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14:34 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске подрядчики выполняют гарантийный ремонт дорог

Выявленные недостатки подрядные организации устраняют за свой счет.

В Омске подрядчики выполняют гарантийный ремонт дорог, выполненный в 2016 году, сообщает пресс-служба мэрии.

В марте 2017 года было проведено комплексное обследование всех ранее отремонтированных магистралей. Подобные проверки будут проводиться в течение всего гарантийного срока, который составляет четыре года. Сегодня специалисты компании «Стройсервис» работали на Космическом проспекте.

Напомним, что в прошлом году в Омске было отремонтировано более 1 000 000 квадратных метров автодорог на 57 объектах. В этом году масштабный ремонт планируется выполнить на 32 дорожных объектах.

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