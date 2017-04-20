Мэрию Омска оштрафовали на 10 тысяч за опасную воду в Новоалексадровке

Управление Роспотребнадзора по Омской области обнародовало результаты административного расследования, которое началось ещё в прошлом году. Основанием послужило обращение жителя микрорайона «Новоалександровский». Омич жаловался на плохую питьевую воду.

Новоалександровка когда-то была деревней в Омском районе, но в 2004 году её включили в состав Советского округа. Территория микрорайона представляет собой частный сектор без определённых бытовых удобств. В частности, воду жильцы добывают из индивидуальных скважин и колодцев. Роспотребнадзор выяснил, что качество воды никем не контролируется. Это создаёт угрозу инфекций.

Роспотребнадзор привлёк мэрию к ответственности за административное правонарушение и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Мэрия пыталась обжаловать это решение в суде, однако Советский райсуд оставил постановление о штрафе в силе. Кроме того, Роспотребнадзор направил в суд иск, где требует обязать администрацию Омска обеспечить жителей Новоалександровки качественной водой.