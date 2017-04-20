Мэрию Омска оштрафовали на 10 тысяч за опасную воду в Новоалексадровке
Жители окраинного микрорайона пьют воду из колодцев, за качеством воды в которых никто не следит.
Жители окраинного микрорайона пьют воду из колодцев, за качеством воды в которых никто не следит.
Управление Роспотребнадзора по Омской области обнародовало результаты административного расследования, которое началось ещё в прошлом году. Основанием послужило обращение жителя микрорайона «Новоалександровский». Омич жаловался на плохую питьевую воду.
Новоалександровка
Роспотребнадзор привлёк мэрию к ответственности за административное правонарушение и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Мэрия пыталась обжаловать это решение в суде, однако Советский райсуд оставил постановление о штрафе в силе. Кроме того, Роспотребнадзор направил в суд иск, где требует обязать администрацию Омска обеспечить жителей Новоалександровки качественной водой.