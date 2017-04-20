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14:29 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане завершается отопительный сезон

На сегодняшний день в городе Астане достигнута устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха.

Источник: Zakon.kz

Отопительный сезон в столицы завершен, в связи с достижением устойчивой среднесуточной плюсовой температурой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.

«Согласно решению маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V “О Правилах подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане” при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 °C и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона. и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона», — говорится в сообщении.

Энергопередающие организации в течение трех дней оповещают потребителей через средства массовой информации об окончании отопительного сезона и о необходимости отключения системы отопления, оформляют акты отключения системы теплопотребления.

«Учитывая многочисленные просьбы жителей города, с 20 апреля т.г. будут проводиться работы по поэтапному отключению системы теплоснабжения», — отметили в акимате.

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