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16:32 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: ЯМЭФ продвигает Крым на международной арене

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости (Крым). На Ялтинском международном экономическом форуме создаются условия для того, чтобы он достиг своей цели — помог бизнесу адаптироваться в Крыму. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в ходе ЯМЭФ, который открылся в четверг в Ялте.

Источник: РИА "Новости"

«По составу и количеству участников III Ялтинский международный экономический форум состоялся. Идут деловые переговоры, переговоры с должностными лицами, создается комфортная рабочая атмосфера для того, чтобы форум достиг своей цели: помог бизнесу адаптироваться в Республике Крым», — сказал Аксенов.

Кроме того, он подчеркнул, что данное деловое мероприятие продвигает Крым на международной арене.

«По итогам этого форума будет заключено достаточно большое количество соглашений. С точки зрения экономики это тот результат, который мы ждем. С точки зрения политики, этот форум продвигает Крым, как субъект Российской Федерации на общемировой сцене. Здесь сегодня много западных дипломатов, бизнесменов, тех, кто не безразличен к судьбе России. Возвращаясь домой, они рассказывают о том, что тут происходит и как вести здесь бизнес», — отметил Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум проходит на ЮБК с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.

При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ являются руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.

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