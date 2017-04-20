Мэрия: Мы получили «сюрприз» от сельскохозяйственного налога
Городской бюджет получил дополнительно 117 млн рублей.
Городской бюджет получил дополнительно 117 млн рублей.
Предприятия рыбной отрасли принесли городскому бюджету дополнительные поступления от единого сельскохозяйственного налога. Как сообщила в четверг на заседании профильной комиссии горсовета глава комитета экономики мэрии Наталья Дмитриева, план был превышен на 117 млн рублей.
«В этом году мы получили в поступлении от сельскохозяйственного налога сюрприз, как мы получали его в позапрошлом году. Дополнительно поступило 117 млн рублей. Это связано с уплатой платежей ООО “Морская звезда”, АО “Атлантрыбфлот” и “Рыбфлот-ФОР” по итогам работы за 2016 год», — сказала Дмитриева.