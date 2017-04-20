Мэрия: Мы получили «сюрприз» от сельскохозяйственного налога

Предприятия рыбной отрасли принесли городскому бюджету дополнительные поступления от единого сельскохозяйственного налога. Как сообщила в четверг на заседании профильной комиссии горсовета глава комитета экономики мэрии Наталья Дмитриева, план был превышен на 117 млн рублей.

«В этом году мы получили в поступлении от сельскохозяйственного налога сюрприз, как мы получали его в позапрошлом году. Дополнительно поступило 117 млн рублей. Это связано с уплатой платежей ООО “Морская звезда”, АО “Атлантрыбфлот” и “Рыбфлот-ФОР” по итогам работы за 2016 год», — сказала Дмитриева.