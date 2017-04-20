Крыму больше не стоит бояться блэкаута — заместитель министра энергетики РФ

«Блэкаута точно бояться не надо. То, что мы уже сделали, это позволит довольно безопасно Крыму функционировать», — сказал он.

В ноябре 2015 года Крым был полностью обесточен — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины.

Уже 2 декабря президент России Владимир Путин в Симферополе запустил первую ветку энергомоста мощностью 200 МВт из Краснодарского края в Крым. 12 мая 2016 года президент России запустил последнюю — четвертую — нитку. Суммарная мощность энергомоста достигла 800 МВт. Примерно столько электроэнергии Крыму давала Украина.

Сейчас в Крыму строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт. В конце декабря 2016 года газотранспортную систему полуострова подключили к магистральным газопроводам РФ.