Рольбинов: Через два месяца территорию острова будет не узнать

«Сейчас картина выглядит безрадостно, но это пока. У нас есть участки, где консолидация грунта уже завершена. Например, на участке, где мы сейчас находимся, площадь его 43 гектара, она завершена, и мы дали добро на проведение работ. У нас есть участки, где снимается пригруз, и в ближайшее время мы дадим подрядчикам приступить к работам. Думаю, что через два месяца эту территорию будет не узнать. Количество работ, которое здесь будут выполняться, вырастет в разы. Уже сейчас ведутся работы, они, правда, не так заметны — это строительство системы ливневых стоков. Они проводятся и на стадионе, и в районе набережной, что, собственно, нам позволит убрать лишнюю воду, которая выходит сейчас на поверхность», — сообщил Рольбинов.

Отметим, что на строительство улично-дорожной сети на территории острова Октябрьский, обеспечивающей подъезд к стадиону, и комплекса парковок из федерального и областного бюджета будет израсходовано 480 млн рублей.