Рольбинов: Сроки строительства Восточной эстакады до улицы Гагарина пока не определены

— У нас действительно есть планы по строительству следующей очереди Восточной эстакады с расширением улиц Шатурской и Гагарина. Это позволит увеличить доступность района с Окружной и серьёзно разгрузит Московский проспект и другие напряжённые участки, — рассказал Рольбинов.

По его словам, ситуация со строительством трассы осложняется из-за необходимости изъятия земельных участков. Некоторые из них принадлежат федеральным структурам, в том числе Минобороны.

«Делать это будет очень трудно. Постараемся к ЧМ-2018 успеть. Но если не получится — будем в будущем осуществлять, это крайне необходимо для жителей. Ищем различные варианты с финансированием», — пояснил чиновник.

Ранее глава Калининграда Александр Ярошук сообщал, что Восточную эстакаду до улицы Гагарина достроят уже через год, к ЧМ-2018. По его словам, деньги на реализацию проекта уже нашли.