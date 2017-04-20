Рольбинов: Сроки строительства Восточной эстакады до улицы Гагарина пока не определены
Точные сроки строительства продолжения Восточной эстакады до улицы Гагарина пока не определены. Об этом сообщил врио
Точные сроки строительства продолжения Восточной эстакады до улицы Гагарина пока не определены. Об этом сообщил врио
— У нас действительно есть планы по строительству следующей очереди Восточной эстакады с расширением улиц Шатурской и Гагарина. Это позволит увеличить доступность района с Окружной и серьёзно разгрузит Московский проспект и другие напряжённые участки, — рассказал Рольбинов.
По его словам, ситуация со строительством трассы осложняется
«Делать это будет очень трудно. Постараемся к ЧМ-2018 успеть. Но если не получится — будем в будущем осуществлять, это крайне необходимо для жителей. Ищем различные варианты с финансированием», — пояснил чиновник.
Ранее глава Калининграда Александр Ярошук сообщал, что Восточную эстакаду до улицы Гагарина достроят уже через год, к ЧМ-2018. По его словам, деньги на реализацию проекта уже нашли.