Ядерное топливо загрузят на БелАЭС в начале 2019 года

«Загрузка топлива в реактор первого блока произойдет в начале 2019 года, запуск его в эксплуатацию — в конце 2019 года. Так установлено графиком. Если мы в этом мае начнем сварку, а это ключевое событие, я позволю себе сказать, что мы ее начнем, то мы выйдем на сроки уточненного графика», — сказал Бондарь.

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС будет осуществлена в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам главный инженер РУП БелАЭС Анатолий Бондарь.

По его словам, само ядерное топливо для первого блока — 123 топливных элемента — прибудет на площадку БелАЭС в конце 2018 года, их загрузка в корпус реактора может начаться в первом квартале 2019 года.

«Загрузка топлива — это и есть начало физического пуска станции», — уточнил он. По словам главного инженера, процесс загрузки топлива длится 10−15 дней.

Бондарь также сообщил, что все тяжелое оборудование первого энергоблока уже установлено на проектные места, в том числе четыре парогенератора и турбина. Сейчас специалисты занимаются калибровкой блоков турбины. Она весит 450 тонн, по документации расхождение между блоками турбины не может превышать 0,5 миллиметра.

Главный инженер также сообщил, что БелАЭС уже полностью укомплектовала штатный персонал первого блока станции, сейчас все специалисты проходят обучение. При этом он уточнил, что для работы в ядерном острове станции набраны только те специалисты, которые уже имеют опыт работы на ядерных объектах в России и Украине.

Всего на двух блоках станции будет работать более 2,3 тысяч человек, работа будет организована в шесть смен.