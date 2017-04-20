Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Годовой доход, указанный женой Медведева в декларации
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Шахназаров выступил в защиту Боярской
DM: «глушилка РФ» задела гордость флота США
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Ирина Алферова зажигательно станцевала с дочерью - СМИ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14«Дарю тебе звезду»
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
15:22 (мск), источник: РИА Крым

На ЯМЭФ представили основные параметры стратегии развития Крыма до 2030 года

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости (Крым). В рамках реализации Стратегия социально-экономического развития Крыма до 2030 года количество рабочих мест в Крыму должно возрасти на треть, средняя продолжительность жизни крымчан увеличится до 75 лет.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий прогноз озвучил министр экономического развития РК Андрей Мельников на презентации стратегии в рамках III Ялтинского международного экономического форума.

«К 2030 году доля продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте должна возрасти с 20 до 45%. Количество высокопроизводительных рабочих мест к 2030 году должно вырасти на треть. Средняя продолжительность жизни крымчан возрастет до 75 лет», — отметил некоторые параметры стратегии Мельников.

Кроме того, по его словам, к 2030 году объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных инвестиций составит 0,5 трлн рублей. При этом обеспеченность населения Республики жильем планируется увеличить с нынешних 15 квадратных метров до рекомендованных стандартами ООН 30 «квадратов» на человека.

Реализовывать стратегию планируется в три этапа. Первый этап будет завершен в 2020 году — к моменту окончания реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

«Первая работа в этом плане уж началась: мост через Керченский пролив, трасса “Таврида” и один из крупнейших в России аэропортовых комплексов. Но для того, чтобы двигаться дальше за рамками ФЦП, нам нужно привлекать инвестиции. Это ближайший фокус деятельности Совета министров Крыма», — подчеркнул Мельников.

Одним из важнейших факторов привлечения инвесторов, по словам главы Минэкономразвития, становится действующая в Крыму свободная экономическая зона.

На данный момент участниками СЭЗ в Крыму являются более 800 компаний с общим объемом заявленных инвестиций в размере 80 млрд рублей.

«Кроме того, мы планируем подготовить специальный закон об инвестиционной политике в Республике Крым, чтобы все масштабные и необходимые с точки зрения реализации инвестиционные проекты получили необходимые меры государственной поддержки», — рассказал Мельников.

В декабре 2016 года крымский парламент утвердил стратегию социально-экономического развития Республики до 2030 года.

В результате реализации стратегии ожидается рост валового регионального продукта в 5 раз, производительности труда — в 3 раза, объема внебюджетных инвестиций — в 14 раз.

Ориентировочный объем финансирования, который необходим для реализации стратегии, составит около 5 триллионов 800 миллиардов рублей.

Ялтинский международный экономический форум проходит на ЮБК с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.

При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ являются руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ
В Госдуме разработали законопроект о захоронении тела Ленина
Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Ученые РАН дали определение российской нации
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь