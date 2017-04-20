На ЯМЭФ представили основные параметры стратегии развития Крыма до 2030 года
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости (Крым). В рамках реализации Стратегия
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости (Крым). В рамках реализации Стратегия
Соответствующий прогноз озвучил министр экономического развития РК Андрей Мельников на презентации стратегии в рамках III Ялтинского международного экономического форума.
«К 2030 году доля продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте должна возрасти с 20 до 45%. Количество высокопроизводительных рабочих мест к 2030 году должно вырасти на треть. Средняя продолжительность жизни крымчан возрастет до 75 лет», — отметил некоторые параметры стратегии Мельников.
Кроме того, по его словам, к 2030 году объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных инвестиций составит 0,5 трлн рублей. При этом обеспеченность населения Республики жильем планируется увеличить с нынешних 15 квадратных метров до рекомендованных стандартами ООН 30 «квадратов» на человека.
«Первая работа в этом плане уж началась: мост через Керченский пролив, трасса “Таврида” и один из крупнейших в России аэропортовых комплексов. Но для того, чтобы двигаться дальше за рамками ФЦП, нам нужно привлекать инвестиции. Это ближайший фокус деятельности Совета министров Крыма», — подчеркнул Мельников.
Одним из важнейших факторов привлечения инвесторов, по словам главы Минэкономразвития, становится действующая в Крыму свободная экономическая зона.
На данный момент участниками СЭЗ в Крыму являются более 800 компаний с общим объемом заявленных инвестиций в размере 80 млрд рублей.
«Кроме того, мы планируем подготовить специальный закон об инвестиционной политике в Республике Крым, чтобы все масштабные и необходимые с точки зрения реализации инвестиционные проекты получили необходимые меры государственной поддержки», — рассказал Мельников.
В декабре 2016 года крымский парламент утвердил стратегию
В результате реализации стратегии ожидается рост валового регионального продукта в 5 раз, производительности труда — в 3 раза, объема внебюджетных инвестиций — в 14 раз.
Ориентировочный объем финансирования, который необходим для реализации стратегии, составит около 5 триллионов 800 миллиардов рублей.
Ялтинский международный экономический форум проходит на ЮБК с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.
В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.
При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ являются руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.