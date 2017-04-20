На ЯМЭФ представили основные параметры стратегии развития Крыма до 2030 года

Кроме того, по его словам, к 2030 году объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных инвестиций составит 0,5 трлн рублей. При этом обеспеченность населения Республики жильем планируется увеличить с нынешних 15 квадратных метров до рекомендованных стандартами ООН 30 «квадратов» на человека.

«К 2030 году доля продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте должна возрасти с 20 до 45%. Количество высокопроизводительных рабочих мест к 2030 году должно вырасти на треть. Средняя продолжительность жизни крымчан возрастет до 75 лет», — отметил некоторые параметры стратегии Мельников.

Реализовывать стратегию планируется в три этапа. Первый этап будет завершен в 2020 году — к моменту окончания реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Реализовывать стратегию планируется в три этапа. Первый этап будет завершен в 2020 году — к моменту окончания реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

«Первая работа в этом плане уж началась: мост через Керченский пролив, трасса “Таврида” и один из крупнейших в России аэропортовых комплексов. Но для того, чтобы двигаться дальше за рамками ФЦП, нам нужно привлекать инвестиции. Это ближайший фокус деятельности Совета министров Крыма», — подчеркнул Мельников.

Одним из важнейших факторов привлечения инвесторов, по словам главы Минэкономразвития, становится действующая в Крыму свободная экономическая зона.

На данный момент участниками СЭЗ в Крыму являются более 800 компаний с общим объемом заявленных инвестиций в размере 80 млрд рублей.

«Кроме того, мы планируем подготовить специальный закон об инвестиционной политике в Республике Крым, чтобы все масштабные и необходимые с точки зрения реализации инвестиционные проекты получили необходимые меры государственной поддержки», — рассказал Мельников.

В декабре 2016 года крымский парламент утвердил стратегию социально-экономического развития Республики до 2030 года.

В результате реализации стратегии ожидается рост валового регионального продукта в 5 раз, производительности труда — в 3 раза, объема внебюджетных инвестиций — в 14 раз.

Ориентировочный объем финансирования, который необходим для реализации стратегии, составит около 5 триллионов 800 миллиардов рублей.

Ялтинский международный экономический форум проходит на ЮБК с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.

При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ являются руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.