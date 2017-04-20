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15:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Кумертау зарегистрирован первый резидент ТОСЭР

УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кумертау зарегистрирован первый резидент территории опережающего социально-экономического развития. Информация опубликована на сайте Минэкономразвития РФ. Реестр открыло ООО «Элеватор», строящее маслоэкстракционный завод, работа которого позволит открыть новые рынки, создать более 500 рабочих мест.

Предприятие сможет пользоваться налоговыми льготами. Как сообщили в министерстве, в течение 10 дней налоговики, страховщики, органы исполнительной власти будут проинформированы о статусе данного юридического лица.

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