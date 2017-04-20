В Кумертау зарегистрирован первый резидент ТОСЭР
УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кумертау зарегистрирован первый резидент территории опережающего
УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кумертау зарегистрирован первый резидент территории опережающего
Предприятие сможет пользоваться налоговыми льготами. Как сообщили в министерстве, в течение 10 дней налоговики, страховщики, органы исполнительной власти будут проинформированы о статусе данного юридического лица.