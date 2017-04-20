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15:32 (мск), источник: РИА Крым

Французский бизнесмен предлагает строить в Крыму поля для гольфа

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму можно организовать около десятка полей для игры в гольф, что будет являться важным фактором для привлечения на полуостров бизнесменов со всего мира.

Источник: РИА "Новости"

Такое предложение высказал председатель совета директоров компании RTF Доминик Фаш (Франция) на презентации Стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года в рамках III Ялтинского международного экономического форума.

«Я — игрок в гольф и прекрасно понимаю, что здесь можно развивать 6−8 полей для гольфа. Гольф — это не только просто спорт, но и элемент бизнес-развития. За 30 лет игры я познакомился с огромным количеством различных бизнесменов. Я уверен, что адаптированный для Крыма план развития гольфа в Крыму позволит привлечь не только игроков из России, но и всего мира, которые приеду посмотреть, что здесь сделано», — уверен Фаш.

Ялтинский международный экономический форум проходит на ЮБК с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия. При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ являются руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.

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