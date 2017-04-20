Откорректирован генеральный план Могилева до 2025 года

Генеральный план Могилева разработан на основании архитектурно-планировочной концепции застройки микрорайонов, специфики социально-экономического развития города, современного состояния его функциональных зон и планировочной структуры, использования прилегающих к городу территорий и основных транспортных магистралей.

Изменения в документ внесены с учетом элементов обустройства города, согласованных во время рабочей поездки главы государства в Витебскую и Могилевскую области 14 ноября 2016 года.

В границах Могилева планируется завершить застройку ряда жилых районов, включая Казимировку, Спутник, Солнечный, а также в границах улиц Криулина — Турова, Стасова — Гришина.

В застроенной части города предусматривается завершение формирования районов усадебного строительства Гребенево, Дары, Дачный, Городщина, Сараканайск, по проспекту Шмидта, в квартале улиц Аграрной — Слепокурова, а также размещение объектов социальной инфраструктуры преимущественно в районах нового строительства.

Предусмотрена комплексная реконструкция жилых территорий, в том числе снос ветхого жилья, вынос и перенос вредных предприятий в отдельные перспективные промзоны, мероприятия по восстановлению исторической застройки города и другое.

Реализация мероприятий, предусмотренных генеральным планом, позволит применять обоснованные планировочные решения по территориальному развитию города, рациональному зонированию его территорий для нужд городского строительства, повысить качество жизни населения за счет возведения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.