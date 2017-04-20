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15:27 (мск), источник: БЕЛТА

Откорректирован генеральный план Могилева до 2025 года

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 128 от 20 апреля 2017 года, которым откорректирован генеральный план Могилева на период до 2025 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Изменения в документ внесены с учетом элементов обустройства города, согласованных во время рабочей поездки главы государства в Витебскую и Могилевскую области 14 ноября 2016 года.

Генеральный план Могилева разработан на основании архитектурно-планировочной концепции застройки микрорайонов, специфики социально-экономического развития города, современного состояния его функциональных зон и планировочной структуры, использования прилегающих к городу территорий и основных транспортных магистралей.

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В границах Могилева планируется завершить застройку ряда жилых районов, включая Казимировку, Спутник, Солнечный, а также в границах улиц Криулина — Турова, Стасова — Гришина.

В застроенной части города предусматривается завершение формирования районов усадебного строительства Гребенево, Дары, Дачный, Городщина, Сараканайск, по проспекту Шмидта, в квартале улиц Аграрной — Слепокурова, а также размещение объектов социальной инфраструктуры преимущественно в районах нового строительства.

Предусмотрена комплексная реконструкция жилых территорий, в том числе снос ветхого жилья, вынос и перенос вредных предприятий в отдельные перспективные промзоны, мероприятия по восстановлению исторической застройки города и другое.

Реализация мероприятий, предусмотренных генеральным планом, позволит применять обоснованные планировочные решения по территориальному развитию города, рациональному зонированию его территорий для нужд городского строительства, повысить качество жизни населения за счет возведения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

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