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15:42 (мск), источник: РБК

Минтранс подтвердил вероятность запрета на полеты чартеров в Турцию

Россия не изменила свою позиции по возможной приостановке российских чартерных рейсов в Турцию из-за внутриполитической обстановки в стране. Об этом сообщил глава Министерства транспорта России Максим Соколов, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

«Статус не изменился. Росавиация направила соответствующую телеграмму, текст ее был размещен в СМИ», — сказал он. Соколов отметил, что дополнительная информация по этому поводу отсутствует.

В апреле ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний сообщал, что Росавиация направила авиаперевозчикам телеграмму, в которой регулятор предупреждал о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. По словам собеседника агентства, это связано со сложной политической ситуацией в стране.

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В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что на данный момент нет запрета или ограничения чартерных перевозок в Турцию. Как рассказал АТОР один из экспертов, телеграмма Росавиации — это не запрет, а предупреждение. Он пояснил, что регулятор выступил с просьбой учитывать то, что может появиться фактор, который вероятно «повлияет или не повлияет» на перевозку.

Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были возобновлены в сентябре 2016 года. Они были приостановлены после того как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем в Сирии в ноябре 2015 года. В результате погиб российский пилот Олег Пешков.

Летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый Су-24. В свою очередь Путин 30 июня 2016 года подписал указ, в котором он отменил запрет на чартерное авиасообщение между Россией и Турцией. Первый чартерный рейс после снятия ограничения отправился в Турцию 2 сентября 2016 года.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Дружба крепнет день ото дня .
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