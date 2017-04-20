В аэропортовом комплексе «Платов» началось строительство VIP-терминала

Терминал предназначен для обслуживания официальных лиц и делегаций, статусных гостей, его возводят рядом с пассажирским терминалом. Заказчиком строительства выступает ПАО «Ростоваэроинвест», генеральным подрядчиком — ООО «Лимакмаращстрой».

Общая площадь VIP-терминала 2,88 тыс. кв. м, он рассчитан на одновременное пребывание 65 пассажиров. На первом этаже здания будут расположены два конференц-зала, обеденная зона, залы ожидания и внутренний двор-сад, на эксплуатируемой кровле второго этажа будут находиться сад и бар. Новый терминал начнет свою работу одновременно с пассажирским терминалом аэропортового комплекса «Платов».



Как ранее сообщал «Ъ-Юг», также, в аэропорту «Платов» начался монтаж радиотехнического оборудования командно-диспетчерского пункта.