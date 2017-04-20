В аэропортовом комплексе «Платов» началось строительство VIP-терминала
В аэропорту «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») началось строительство
В аэропорту «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») началось строительство
Терминал предназначен для обслуживания официальных лиц и делегаций, статусных гостей, его возводят рядом с пассажирским терминалом. Заказчиком строительства выступает ПАО «Ростоваэроинвест», генеральным подрядчиком — ООО «Лимакмаращстрой».
Общая площадь
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», также, в аэропорту «Платов» начался монтаж радиотехнического оборудования