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17:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В аэропортовом комплексе «Платов» началось строительство VIP-терминала

В аэропорту «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») началось строительство VIP-терминала. Об этом сообщает департамент стратегических коммуникаций УК «Аэропорты Регионов».

Терминал предназначен для обслуживания официальных лиц и делегаций, статусных гостей, его возводят рядом с пассажирским терминалом. Заказчиком строительства выступает ПАО «Ростоваэроинвест», генеральным подрядчиком — ООО «Лимакмаращстрой».

Общая площадь VIP-терминала 2,88 тыс. кв. м, он рассчитан на одновременное пребывание 65 пассажиров. На первом этаже здания будут расположены два конференц-зала, обеденная зона, залы ожидания и внутренний двор-сад, на эксплуатируемой кровле второго этажа будут находиться сад и бар. Новый терминал начнет свою работу одновременно с пассажирским терминалом аэропортового комплекса «Платов».

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», также, в аэропорту «Платов» начался монтаж радиотехнического оборудования командно-диспетчерского пункта.

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