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16:33 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь передал МВД детский лагерь «Береговое» на ЮБК

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя передало ФКУ «Загородный дом приемов «Русичи» МВД РФ детский оздоровительный лагерь «Береговое», который находится на Южном берегу Крыма в поселке Форос. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Основанием передачи явилось обращение министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева президенту РФ. В соответствии с резолюцией Владимира Владимировича (Путина — ред.) указано, что вопрос (передачи лагеря структуре МВД РФ — ред.) необходимо проработать с региональными властями», — сказал руководитель городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

По его словам, лагерь сохранит свое целевое назначение. «Планируется создание всероссийского детского лагеря для детей-сирот, чьи родители погибли в результате боевых действий, а также детей, которые в результате боевых действий получили увечья», — отметил чиновник.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что «через некоторое время там будет построен современный лагерь».

При Украине имущественный комплекс «Береговое» (два пионерских лагеря «Коморово 1» и «Коморово 2») принадлежали компании, которую связывали с нынешним президентом Украины Петром Порошенко. После вхождения Крыма и Севастополя в состав России лагеря были национализированы.

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