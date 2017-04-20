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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Число поддельных купюр в Ростовской области снизилось на 13%

За 2016 год в Ростовской области Банком России и кредитными организациями выявлено и передано в правоохранительные органы 2095 фальшивых банкнот.

Как сообщает пресс-служба Центрального Банка РФ, п о сравнению с 2015 годом их количество снизилось на 13%.

В основном подделывают банкноты наибольшего номинала: почти 73% составляют пятитысячные банкноты, 26% — достоинством в одну тысячу рублей. На долю фальшивых денег других номиналов приходится менее 2% от общего количества подделок.

«Банк России регулярно проводит работу с кредитными организациями по выявлению сомнительных денежных знаков и по информированию населения о признаках подлинности банкнот», — уточняет Наталья Леонтьева, управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

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