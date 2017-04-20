Супруга депутата Госдумы России от Иркутской области Андрея Чернышёва вошла в десятку самых богатых жён России
Такой интересный топ-20 по итогам 2016 года опубликовал журнал Forbes.
Такой интересный топ-20 по итогам 2016 года опубликовал журнал Forbes.
Жена чиновника из Прибайкалья заняла твёрдое девятое место — с годовым доходом в 123,5 миллиона рублей. И обошла даже Татьяну Навку — фигуристку и супругу Дмитрия Пескова.
Список составлен на основе отчётов о доходах чиновников Администрации президента, Кабинета министров РФ, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.