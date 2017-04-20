IKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге

В течение 2017 года IKEA планирует запустить интернет-продажи в регионах присутствия, а также в городах и областях с высоким уровнем проникновения интернета и потенциально большим интересом к покупкам онлайн. По мере расширения сервиса к зоне обслуживания интернет-магазина присоединятся Адыгея, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Екатеринбург. В результате запуска доступ к онлайн-магазину получат еще 25 млн людей, живущих вдали от магазинов компании.

В 2013 году IKEA начала тестировать онлайн-магазин в Омске, в феврале 2015 года компания развернула интернет-продажи в ряде крупных городов Сибири и Дальнего Востока. На начальном этапе в интернет-магазине будет представлено 4,8 тыс. товаров. Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублей, доставку будут осуществлять партнеры ритейлера. В России IKEA работает с 2000 года, ее сеть объединяет 14 торговых центров «МЕГА» с магазинами «ИКЕА».