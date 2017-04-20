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18:08 (мск), источник: ТАСС

ЦБ: банковская система Крыма создана

В республике работают три банка, семь филиалов и 435 внутренних структурных подразделений.

Источник: Reuters

ЯЛТА, 14 апреля. /ТАСС/. Банковская система Крыма создана и обеспечивает потребность жителей региона. Об этом заявила управляющий отделением Банка России по республике Ирина Яблучанская, выступая в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

«В целом, я считаю, что банковская система Крыма создана. Если брать по индексу обеспеченности банковскими услугами, то по России это 0,25, в Крыму где-то 0,23. То есть в Крыму уже достаточно кредитных организаций, и банковская система создана: три банка, семь филиалов и 435 внутренних структурных подразделений», — уточнила Яблучанская.

По ее словам, на объем привлеченных банками депозитов физических лиц в регионе составляет 90 млрд руб.

«У нас идет рост микрофинансирования стремительный, где-то с момента нашего вливания в финансовую систему Российской Федерации на 200% рост микрофинансирования. Но когда нет базы, когда бизнес строится с нуля, это не вызывает беспокойства. Это под пристальным вниманием регулятора, мы отслеживаем все эти компании», — заявила Яблучанская.

При этом глава отделения ЦБ по Крыму отметила, что закредитованности в регионе пока не фиксируется.

«В России одна тенденция — там, действительно, закредитованность: залоги есть, кому надо было получить кредиты, их уже получили. А здесь еще пока залоги только начинают формироваться, поэтому здесь еще не может быть закредитованности», — сказала она.

III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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