Аксенов: иностранцы на ЯМЭФ приближают конец санкций

По словам Аксенова, по возвращении на родину после посещения Крыма западные бизнесмены рассказывают согражданам, «какие процессы идут сегодня на территории Республики Крым: как Крым развивается, как вести здесь бизнес, какие у нас приоритеты, какие возможности, как общаться с органами власти. «То есть дают исчерпывающую информацию для любого предпринимателя, рассказывая о том, как здесь себя вести и как себя найти», — добавил глава РК.

«Они (иностранные участники форума — ред.) довольны тем, что приближают в данном случае процедуру окончания санкций в отношении Российской Федерации. Они понимают, что они на правильном пути. Они понимают, что их страны в данном случае теряют от того, что они прекратили все экономические отношения с Российской Федерацией благодаря действиям своих политиков», — отметил он.

Берлускони поприветствовал участников ЯМЭФ и выступил за отмену санкций против Крыма

Аксенов подчеркнул, что в течение первого дня Ялтинского международного экономического форума зарубежные представители бизнеса и политики высказывались, что «мы связаны неразрывно, что надо дружить», а воссоединение Крыма с Россией оценивают как «возвращение народа на историческую родину».

«Обстановка разряжается. И у нас появляется с каждым годом все больше союзников за рубежом, которые доносят до своих избирателей, до людей, до жителей западных стран реальную информацию о положении дел (в Крыму — ред.)», — заключил глава РК.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.

При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ становятся руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.