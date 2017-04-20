Откуда у молдавских цыган трехэтажные дома с позолоченными куполами

Воля, свобода, простор, бесконечные кибитки, кочующие по бескрайним просторам и, конечно, неповторимая романтика такого образа жизни — именно с такими классическими характеристиками ассоциируются у многих ромы — древний народ со своей самобытной культурой, традициями, обычаями и нравами.

Надо признать: популяризировать тему жизни цыган удалось и советскому кино. Такие фильмы, как «Цыган», «Возвращение Будулая», «Табор уходит в небо» показали неповторимый уклад жизни ромов, колоритные песни и танцы, страстное умение любить. Популяризировал в значительной степени цыганскую культуру и прославленный Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко.

Но это все — в кино и на сцене. В реальной жизни судьбы ромов складываются не так, как в картинах прославленных режиссеров.

Журналисты радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик и Наталья Иовва решили поинтересоваться:

Как сегодня живут цыгане в Молдове, и где они берут средства на такие шикарные дома, как те, что стоят на цыганской горке в Сороках?

Об этом рассказал Барон всех ромов Молдовы Артур Черарь.