Бензин АИ-92 подешевел в Казахстане

Указанное снижение цены обосновано несколькими взаимосвязанными факторами. Продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из Российской Федерации.

Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Республике Казахстан способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке.

Совокупность вышеназванных факторов создала возможность для снижения розничной цены в сети АЗС «КазМунайГаз».

Вместе с тем изменение объемов производства и потребления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на отдельные виды нефтепродуктов.