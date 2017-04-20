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19:39 (мск), источник: Nur.kz

Бензин АИ-92 подешевел в Казахстане

Сеть автозаправочных станций «КазМунайГаз» снизила цену на бензин марки АИ-92 до 142 тенге, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».

Источник: Nur.kz

Указанное снижение цены обосновано несколькими взаимосвязанными факторами. Продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из Российской Федерации.

Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Республике Казахстан способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке.

Совокупность вышеназванных факторов создала возможность для снижения розничной цены в сети АЗС «КазМунайГаз».

Вместе с тем изменение объемов производства и потребления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на отдельные виды нефтепродуктов.

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