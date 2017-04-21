Выпуск автомобилей в Казахстане увеличился в четыре раза

С начала года в Казахстане выпущено 3 405 легковых, грузовых машин, а также автобусной и специальной техники. Это в 4 раза выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает 24.kz.

По данным Союза предприятий автомобильной отрасли страны, всё чаще казахстанцы выбирают машины отечественной сборки. Каждый третий приобретаемый автомобиль — отечественного производства. Популярными марками остаются Lada, KIA, Hyundai, Chevrolet и JAC. С прошлого года отечественный автопром выходит на экспортные рынки. Первые партии были отправлены в Китай, Туркменистан, Кыргызстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Олег Алферов, председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» заявил: «Заводу “Азия Авто” удалось пробить барьеры и отправить на китайский рынок по итогам первого квартала 204 автомобиля. Потенциал продаж по итогам 2017 года по скромным оценкам составит 2 тысячи единиц, возможна поправка в сторону увеличения.»Источник: 24.kz.