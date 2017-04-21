История успеха: В Молдове запретят продажу дешевых сигарет
Если курить — то хорошие и дорогие! Скорее всего такой логики придерживаются работники налоговой и представители табачных компаний.
Если курить — то хорошие и дорогие! Скорее всего такой логики придерживаются работники налоговой и представители табачных компаний.
Между сотрудниками налоговой инспекции и представителями крупных табачных фирм, прошла встреча, в ходе которой обсудили действующее законодательство по продаже сигарет.
Налоговики отметили, что законом запрещается продавать сигареты с фильтром дешевле 16 леев за пачку, а сигареты без фильтра нельзя продавать меньше, чем по 7 леев за пачку.
При нарушении закона, работников табачной индустрии ждет штраф в размере 50% стоимости от всего имеющегося товара, но не менее 1000 леев.