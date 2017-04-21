История успеха: В Молдове запретят продажу дешевых сигарет

Между сотрудниками налоговой инспекции и представителями крупных табачных фирм, прошла встреча, в ходе которой обсудили действующее законодательство по продаже сигарет.

Налоговики отметили, что законом запрещается продавать сигареты с фильтром дешевле 16 леев за пачку, а сигареты без фильтра нельзя продавать меньше, чем по 7 леев за пачку.

При нарушении закона, работников табачной индустрии ждет штраф в размере 50% стоимости от всего имеющегося товара, но не менее 1000 леев.