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10:37 (мск), источник: Actualitati.md

История успеха: В Молдове запретят продажу дешевых сигарет

Если курить — то хорошие и дорогие! Скорее всего такой логики придерживаются работники налоговой и представители табачных компаний.

Между сотрудниками налоговой инспекции и представителями крупных табачных фирм, прошла встреча, в ходе которой обсудили действующее законодательство по продаже сигарет.

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Налоговики отметили, что законом запрещается продавать сигареты с фильтром дешевле 16 леев за пачку, а сигареты без фильтра нельзя продавать меньше, чем по 7 леев за пачку.

При нарушении закона, работников табачной индустрии ждет штраф в размере 50% стоимости от всего имеющегося товара, но не менее 1000 леев.

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