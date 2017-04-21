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09:58 (мск), источник: Ежедневник.by

В ближайшие годы налоговая нагрузка в Беларуси будет только увеличиваться

При сохранении нынешнего направления либерализации белорусской экономики страну не ждет ничего хорошего, кроме сокращения количества административных процедур.

Более того, условия ведения бизнеса будут лишь ухудшаться.

Такие выводы содержатся в ежегодном аналитическом докладе «Экономическое положение делового климата в Беларуси и в мире 2017», подготовленном Научного исследовательским центром Мизеса.

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Как заявил руководитель центра Ярослав Романчук, в Беларуси вроде бы постоянно разрабатываются и принимаются меры по улучшению условий ведения бизнеса. Однако до сих пор власти категорически не хотят даже обсуждать нескольких ключевых позиций, без которых двигаться дальше в обозначенном направлении просто невозможно.

Так, например, в Беларуси до сих пор даже не вносится в повестку дня общественно-консультативных советов вопрос по созданию независимой судебной системы.

«Все предприниматели отмечают, что без независимой судебной системы невозможно выиграть суд у органов госуправления и госпредприятий. А если суд и выигрывается, то с крайне высокими издержками», — отметил Ярослав Романчук.

По словам эксперта, категорически власти не хотят обсуждать и вопрос снижения налоговой нагрузки.

«Более того, существует угроза, что уже до конца 2017 года эта нагрузка будет увеличена. Назвать это планируется страховым взносом против безработицы. Тут хоть горшком назови, но все равно это будут деньги из кармана предприятий забирать», — завил руководитель центра Мизеса. По его словам, также принято решение об увеличении экологического сбора, при этом без всякого обсуждения с бизнесом.

Как отметил Ярослав Романчук, бизнес подготавливал большие документы с грамотной аргументацией, с цифрами и подсчетами, как без потерь для бюджета снизить налоговую нагрузку в стране. Но все эти документы уходят в пустоту.

«Самая большая беда белорусских органов государственного управления в том, что ты вкинул документы, и они как в черную дыру туда ушли. И ты не понимаешь, кто их рассматривает, как рассматривает, какая у него аргументация», — пояснил Ярослав Романчук.

Не принимается никаких мер в Беларуси и по ликвидации конфликта интересов в органах госуправления.

«В прошлом году по этому вопросу мы работали с таможней, с МЧС, Минпромом, говоря о том, что нельзя, чтобы один орган госуправления был и регулятором, и законодателем, и собственником, и контролером. Все это остается. Причем, аргументируют все одинаково: “Мы понимаем вашу позицию, но мы будем обращаться к президенту”. И на этом все», — рассказал эксперт.

Бизнес также считает, что в Беларуси необходимо ликвидировать различные льготы, субсидии и зоны с особыми административно-правовыми режимами, так как они создают дисбаланс в экономике.

«У нас поддерживается Камволь, деревообработка, стекло, — все это старое, ненужное и неэффективное», — отметил Ярослав Романчук. На это тратятся огромные деньги, которые тянутся из карманов налогоплательщиков.

До сих пор в стране не созданы постоянно действующие и, главное, действенные площадки для диалога власти и бизнеса. В Минске есть площадки в виде общественно-консультативных советов, но их решения не являются обязательными для органов госуправления, что существенно снижает эффективность работы ОКС. В регионах ситуация и того хуже. Ни в одном из районов Беларуси нет ни одной площадки для диалога бизнеса и местной власти. Более того, председатели райисполкомов, до сих пор относятся к бизнесменам как к нежелательным пасынкам и открыто говорят, что лучше бы их вообще не было.

Нет в Беларуси также ни радикального, ни даже умеренного сокращения функций государства.

«Этот вопрос вообще не обсуждается. Этот тезис был озвучен президентом два года назад и с тех пор повис в воздухе, потому что ни один чиновник и ни одно ведомство даже сделать простой аудит своих функций не смогли. Я не понимаю, почему. Россияне сделали, украинцы сделали, мы — нет», — рассказал руководитель центра Мизеса.

По словам эксперта тема приватизации и доступа к ресурсам и активам в Беларуси также до сих пор отсутствует.

«Беларусь была и остается самой закрытой протекционистской страной, что является несуразностью исходя из нашего статуса открытой экономики и того, что хотим в ВТО», — уверен Ярослав Романчук.

По мнению эксперта, отсутствие движения по указанным направления, позволяет сделать вывод о том, что в ближайшие годы налоговая нагрузка неизменно увеличится, а регуляторная нагрузка съест еще 3−5% ВВП. В целом же частные субъекты хозяйствования не ожидают от государства ничего хорошего и при оценке условий ведения бизнеса в будущем практически по всем ключевым позиция дают только 2 балла из 10.

Как отметил Ярослав Романчук, главная проблема белорусской власти в острейшем дефиците в профессиональных экономистах.

«Это лично мое наблюдение — просто острейший дефицит профессиональных экономистов во власти. Просто острейший. Вот я бы с журналистов собрал лучший Совет министров, чем с тот, что я вижу сегодня», ответил Ярослав Романчук. По, но словам проблема не в том, что там сидят плохие люди, вовсе нет. Просто они мыслят слишком узко.

Информация по делу.

В четверг, 20 апреля, власти вывесили на Национальном правовом портале для всеобщего обсуждения пакет документов, направленный на стимулирование деловой активности и исключение излишних требований, предъявляемых к бизнесу. Однако и там, обозначенных Центром Мизеса вопросов, не поднимается.

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