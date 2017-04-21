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00:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько стоит спать спокойно. Размер налогов в разных странах мира

Как работает прогрессивное налогообложение, в каких странах налогов не существует вообще и чью схему могла бы позаимствовать Россия?

Источник: AP 2017

Пока в Правительстве спорят, вводить или не вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, освобождать или нет от него малоимущих граждан, АиФ.ru выяснил, как начисляют этот налог в мире.

Кто не платит?

В мире есть счастливчики, которые вообще не платят налог на доходы.

Это жители богатых нефтедобывающих стран (ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта), Багамских и Бермудских островов, княжества Монако и др.

В России и ряде других стран Восточной Европы — плоская шкала налогообложения. То есть ставка одинакова для человека с любой величиной дохода. У нас в стране это 13%, столько же в Белоруссии, в Литве — 15%, на Украине — 18%. Самый низкий в Казахстане — 10%. Но в большинстве стран — прогрессивный налог на доходы: чем выше заработок, тем выше ставка.

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По первой платят люди, чей доход не превышает 9235 долл. в год (769 долл. в месяц). Вторая — для людей с доходом от 418,4 тыс. долл. в год (34,5 тыс. долл. в месяц). Это лимиты для одиночек. Если налог высчитывается для семейной пары, лимиты доходов другие. Вычеты можно получить, если вы платите за свое образование или образование ребенка, имеете дом и платите за него налог на недвижимость или проценты по ипотеке банку.

Особенность американского налога в том, что он платится федерации и штату

Федеральный налог обязателен для всех, а вот некоторые штаты НДФЛ отменили. Но это не значит, что жизнь там дешевле. Обычно отсутствие подоходного налога компенсируется другими высокими обязательными выплатами.

Отличительная черта британского подоходного налога в том, что существует сумма, с которой НДФЛ не берется
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В 2017 году для лиц младше 65 лет с годовым доходом до 100 тыс. фунтов стерлингов — 11 тыс. фунтов стерлингов. То есть из годового дохода нужно вычесть эту сумму, оставшееся и будет налогооблагаемая база. Ставки следующие: для доходов до 33,5 тыс. фунтов стерлингов — 20%, для доходов до 150 тыс. фунтов стерлингов — 40%, для доходов свыше 150 тыс. фунтов стерлингов — 45%.

Бежать от налога

Франция считается страной с одной из самых жестких налоговых систем. Сами французы на величину своих налогов постоянно жалуются, а некоторые из них даже сбегают в другие страны и платят налоги там. Декларацию о своих доходах французы обычно заполняют в феврале и отсылают в местную налоговую по почте. В ней нужно указать абсолютно все виды доходов: зарплаты, пособия, прибыль от сдачи квартир и т. д. Указывать все нужно максимально честно, потому что налоговики неучтенный доход все равно найдет, и выставят солидный штраф за неверно указанные сведения.

Главная особенность налога на доходы во Франции — то, что для его расчета берется не конкретное физлицо, а домохозяйство, то есть семья

Одинокие люди считаются семьей из одного человека. И для расчета налогов для них применяется коэффициент 1. Если в семье — муж и жена, то коэффициент будет 2. Супруги с одним ребенком — коэффициент 2,5 и т. д. Общая сумма доходов делится на этот коэффициент, и уже из нее рассчитывают налог по ставке.

То есть во Франции очень невыгодно быть холостым и бездетным. Налоги будут максимально высокими

Чем больше в семье детей — тем налог ниже. Вот такая форма поддержки рождаемости.

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Помимо этого величину налогооблагаемой базы и сумму налога можно уменьшить и другими способами. Например, вычеты можно получить, если делать благотворительные взносы или инвестировать в средний и малый бизнес, платить за обучение детей в детсадах и школах, содержать недееспособных родственников, тратить на покупку энергосберегающих приборов в доме и пр. Что касается ставок, годовой доход домохозяйства до 9710 евро (или 809 евро в месяц) не облагается налогом.

Домохозяйства с доходом до 26 тыс. евро в год (2234 евро в месяц) платят налог по ставке 14%, до 71898 евро — 30%, до 152898 евро — 41%, свыше 152260 -41%. Помимо этого доходы богатых французов облагаются дополнительным налогом. От 250 до 500 тыс. евро — 3%, от 500 тыс. евро — 4%. Знаменитый налог на миллионеров, по которому у обладателей дохода свыше 1 млн. руб., государство забирало 75% доходов, отменен.

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