Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Специалисты выяснили, что такое измена
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
07:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина не обещала защищать иностранных инвесторов — Гонтарева

В ходе конференции в Вашингтоне глава Национального банка заявила, что правительство Украины стремится защищать малый бизнес, пенсионеров и мелких вкладчиков.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что правительство никогда не обещало защищать иностранных инвесторов, оно стремится защищать малый бизнес, пенсионеров и мелких вкладчиков.

Читайте также
МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением форума в Ялте

«Для вашего понимания, мы хотели бы защитить наш малый и средний бизнес, мы бы хотели защитить пенсионеров, соцработников, 20 миллионов украинских мелких вкладчиков. Мы никогда не обещали защищать иностранные инвестиции, профессиональных инвесторов», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о судьбе еврооблигаций ранее национализированного «ПриватБанка» в ходе конференции в Вашингтоне.

«Даже если евробонды существуют согласно законодательству Великобритании, мы не могли проводить национализацию по закону Великобритании», — добавила Гонтарева.

После национализации «ПриватБанка» власти Украины приняли решение об односторонней конвертации трех выпусков еврооблигаций банка в его капитал. Речь идет о международных обязательствах банка в размере порядка полумиллиарда долларов.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что владельцы еврооблигаций, в числе которых First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде и претендуют на зарубежные активы банка.

Это не первая спорная история с евробондами у правительства. В частности, высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на три миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Минфин отметил, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова прокомментировала слова Скрипки про украинский язык и гетто
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь