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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Вьетнамское молоко будут производить в Приморье

Комплекс молочного животноводства полного цикла намерена построить на территории Приморского края одна из ведущих молочных компаний во Вьетнаме TH True Milk.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Бизнес-делегация прибыла в Приморье на этой неделе, чтобы осмотреть потенциальные площадки реализации инвестпроекта. Особый интерес проявили к участкам в Яковлевском районе.

Как пишет краевая администрация, площадь производства должна быть большая. На территории планируется разместить несколько молочных ферм ориентировочно на шесть тысяч дойных коров, молокозавод проектной мощностью 300 тысяч тонн молока в год, а также объекты для производства молочных продуктов, как, например, масло и сыр, и даже органических удобрений.

TH True Milk является одной из ведущих молочных компаний во Вьетнаме. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж TH truemart.

В производстве используются лучшие мировые породы коров, импортируемые в основном из Израиля. При этом имеется собственная ферма по разведению племенных коров. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 миллионов литров молока в год.

Михаил Грач.

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