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03:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Дальний Восток получит 3,5 млрд рублей на развитие культуры и туризма

В регионах создадут туристско-рекреационные кластеры, реконструируют театры, возведут библиотеку.

Источник: Reuters

На развитие культуры и туризма в субъектах Дальневосточного федерального округа с 2017 по 2019 годы будет направлено 3,5 млрд рублей. Указанный объём финансирования предполагает транши из федерального и региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам замглавы минвостокразвития России Артура Ниязметова, федеральная казна выделяет на развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке 942 млн рублей, в региональных бюджетах предусмотрены 322 млн рублей, внебюджетные источники — 2,3 млрд рублей.

За счёт федеральных средств во Владивостоке будет создан инновационный культурный центр, в Комсомольске-на-Амуре реконструируют драматический театр. В период с 2017 по 2019 годы создадут три туристско-рекреационных кластера: в Якутии это «Северная мозаика», в Хабаровском крае — «Остров Большой Уссурийский — Шантары», в Амурской области — «Амур».

Известно также, что ещё по одному туристско-рекреационному кластеру может быть создано в Якутии («Орто Дойду») и Хабаровском крае («Комсомольский»).

Дальневосточный раздел госпрограммы «Развитие культуры и туризма на 2017−2019 годы» подразумевает также поддержку региональных и муниципальных учреждений. Среди них оказался проект по реконструкции Приморского академического театра им. М. Горького во Владивостоке, в Благовещенске реконструируют областной Дом народного творчества, Амурскую областную филармонию, Дворец культуры железнодорожников в Свободном. В амурском селе Новотроицкое построят Дом культуры. В Петропавловске-Камчатском возведут Камчатский театр кукол, в Якутии — национальную библиотеку и театр юного зрителя, в Магадане — центр этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдукен», в Хабаровском крае построят здание под художественную галерею «Музей современного искусства».

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по Дальнему Востоке средняя зарплата работников культуры по итогам 2016 года составляет 34,7 тыс. рублей. Значительно ниже указанной планки зарабатывают работники учреждений культуры Еврейской автономной области — 20,7 тыс. рублей, Амурской области — 23,6 тыс. рублей, Хабаровского края — 26,3 тыс. рублей, Приморского края — 29 тыс. рублей. Работники учреждений культуры в Якутии получают 37,8 тыс. рублей, Магаданской области — 43,3 тыс. рублей, Камчатского края — 45,6 тыс. рублей, Сахалинской области — 48 тыс. рублей, Чукотки — 57,5 тыс. рублей.

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