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03:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Китайцы будут выкачивать питьевую воду из Приморья

Китайская компания COFCO Coca-Cola Beverages хочет поставлять питьевую воду из Дальнего Востока в КНР, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Об этом генеральный директор компании Луань Сюнцзю заявила в ходе рабочей встречи с заместителем главы минвостокразвития России Александром Крутиковым.

Китайцы рассматривают три региона: Камчатка, Сахалин и Приморье. Для них важна транспортная доступность, логистика и наличие партнеров в регионе, сообщает минвостокразвития.

«Коммерческий потенциал производства питьевой воды на Дальнем Востоке раскрыт далеко не полностью, поэтому можно быть уверенным в успешности проекта, — сказал Александр Крутиков — Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку компаниям, которые будут инвестировать в соответствующее производство».

Михаил Грач.

Комментарии
1
Ирина Glavackay
Замечательно. Вот и весь бизнес: качай из Приморья все. что можно. И не можно тоже. И что от этого приморцы будут иметь?
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