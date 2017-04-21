Китайцы будут выкачивать питьевую воду из Приморья

Об этом генеральный директор компании Луань Сюнцзю заявила в ходе рабочей встречи с заместителем главы минвостокразвития России Александром Крутиковым.

Китайцы рассматривают три региона: Камчатка, Сахалин и Приморье. Для них важна транспортная доступность, логистика и наличие партнеров в регионе, сообщает минвостокразвития.



«Коммерческий потенциал производства питьевой воды на Дальнем Востоке раскрыт далеко не полностью, поэтому можно быть уверенным в успешности проекта, — сказал Александр Крутиков — Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку компаниям, которые будут инвестировать в соответствующее производство».

Михаил Грач.