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04:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Инвестиционный потенциал Хабаровского края презентуют в Санкт-Петербурге

Хабаровский край в очередной раз присоединится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Мероприятие проведут с 1 по 3 июня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Известно, что Хабаровский край станет единственным субъектом ДФО, который представит на этой площадке свою экспозицию. Делегацию региона возглавит губернатор Вячеслав Шпорт.

На выставке будет презентована информация о результатах привлечения инвестиций на площадки ТОР и свободного порта. Там же представят наиболее масштабные проекты лесной, угольной и рыбной промышленности региона. Кроме того, на площадках форума желающие смогут взять дальневосточный гектар. Для этого создадут специальную интерактивную зону.

Губернатор Хабаровского края примет участие в различных тематических сессиях, встретится с представителями федеральных властей, главами других регионов и инвесторами. Планируется, что будут проведены переговоры с руководством крупных компаний, ведущих бизнес в регионе. В их числе — ООО «Пивоваренная компания Балтика» и «Полиметалл». Намечена встреча с руководством АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу».

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